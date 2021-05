Ceferin sobre Madrid, Barça y la Juve: 'Que los tres jueguen la Superliga'

La guerra sigue en Europa. Barcelona, Real Madrid y la Juventus continúan con la idea de la Superliga, por lo que Aleksander Ceferin los 'invitó' a jueguen su propio torneo.

"No pueden paralizar el futbol sino solamente a ellos mismos. Es extraño leer los comunicados de prensa de estos tres clubes contra cientos de clubes que creyendo que su opinión futbolística es la correcta. Es raro leer sus comunicados, piensan que con dinero se pueda hacer todo, pero no es así. El enfoque correcto es el diálogo, para decir si quieren volver o no. ¿Quieren jugar la Superliga? Que lo hagan ellos, que jueguen los tres"

"Nuestro comité disciplinario es independiente. No puedo comentar nada. Lo que me sorprende es que todavía estén en la Superliga y luego me envíen una carta diciendo que quieren jugar en la Champions. Difícil de entender lo que quieren hacer. No hay diálogo porque se limitan a enviar cartas a la UEFA y también a los nueve clubes que dejaron la Superliga", mencionó para Sky Sports Italia.

De igual forma, el Presidente de la UEFA reveló a Récord Portugal, que a los clubes que renunciaron los trata de la misma forma que a todos.

"Cuando nueve clubes admitieron que habían cometido un error, comencé a tratarlos igual que a todos los demás miembros de la familia del futbol europeo. Siempre acabamos calmándonos con el tiempo, pero fue un shock para todos nosotros", agregó.

