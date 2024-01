César Montes no se recupera y será baja para el partido ante Real Madrid

El defensor mexicano César Montes no podrá disputar el partido de Liga contra el Real Madrid, programado para el domingo 21 de enero en el Santiago Bernabéu.

Montes se perderá el partido de LaLiga debido a una lesión en la rodilla que sufrió durante el empate del contra el Girona el pasado fin de semana. El defensa tuvo que salir de cambio en dicho encuentro.

La noticia fue confirmada por el entrenador del Almería, Gaizka Garitano, en la conferencia de prensa previa al encuentro. Garitano expresó su preocupación por la lesión de Montes, declarando: "César es baja para este partido. El otro día se lesionó y no parece que sea grave, pero no se ha entrenado ni un día durante la semana y no está bien".

Montes, quien brilló la temporada pasada con el Espanyol, no podrá repetir su actuación en el Santiago Bernabéu debido al golpe en la rodilla. Aunque Garitano minimizó la gravedad de la lesión, la falta de entrenamiento del jugador durante la semana ha llevado a la decisión de dejarlo fuera del partido.

Al no poder jugar ante el Real Madrid, el defensor mexicano romperá su racha de 6 partidos consecutivos de titular en LaLiga.

