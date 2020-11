Cesc Fábregas: 'A Mourihno lo considero un amigo, con Pep no he vuelto a hablar'

Cesc Fábregas, jugador del Mónaco, narró cómo fue su relación laboral cuando fue dirigido por dos referentes del balompié mundial, Pep Guardiola y José Mourinho.

En entrevista con 'Tot Costa' de Radio Cataluña, Cesc confesó que bajo los controles de Mou encontró en el timonel un amigo, mientras que con Pep la situación fue distinta.

"Mourinho fue quien más me inspiró a salir del Barça. Me dijo que nos las habíamos tenido en el campo cuando él estaba en el Chelsea y yo en el Arsenal y luego cuando él entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona, pero que para él todo terminaba ahí, y me contó su proyecto. Prioricé lo profesional, y hoy en día me sigo escribiendo con él y lo considero un amigo, puede que con él jugara una de mis mejores temporadas", explicó.

"Con Guardiola no hemos vuelto a hablar. Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar. No sé si la decepción es mutua", explicó Fábregas, recordando que Guardiola fue su ídolo de pequeño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA MÁRQUEZ 'SE RÍE' DEL SUPUESTO INTERÉS DEL MURCIA DE SACARLE DEL RETIRO