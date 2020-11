Messi: 'Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en Barcelona'

Una vez más Lionel Messi explotó, y ahora fue en su llegada al aeropuerto de Barcelona, donde el astro argentino fue cuestionado sobre las declaraciones del exrepresentante de Antoine Griezmann, y el '10' expresó su molestia.

La Pulga fue directo y manifestó en su llegada a España: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club". Todo esto tras preguntarle por las palabras de Eric Olhats, quien afirmó que Messi lo controla todo en el Barcelona.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", dijo el exagente de Griezmann para France Football.

Cabe recordar que también el tío de Griezmann, Emmanuel Lopes, habló sobre Lionel Messi: "Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja. En cambio, Antoine necesita trabajar y otros no necesitan hacer mucho esfuerzo para ser buenos", dijo la la televisión francesa.

