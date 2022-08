Cesc Fàbregas, oficialmente nuevo jugador del Como; también será accionista del club

La Serie B de Italia también tuvo su fichaje bomba. Y es que Cesc Fàbregas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Como. El español llega como agente libre tras finalizar su contrato con el AS Mónaco.

El mediocampista español llega al equipo de la segunda división italiana a sus 35 años. En su presentación oficial, el Campeón del Mundo en 2010 explicó las razones por las que decidió firmar por dos años con el club.

"No estoy buscando dinero aquí. Solo quería un proyecto emocionante. Elegí Como por muchas razones. Quería una experiencia que pudiera involucrarme y emocionarme. Dennis Wise me convenció; es alguien que sabe de futbol. Me habló de Como y aquí veo un futuro a largo plazo. Quería este tipo de aventura. Era fácil concentrarme en este proyecto", mencionó.

Además de ser nuevo jugador del equipo italiano, se convertirá en accionista del club, ya que busca involucrarse en el proyecto el equipo aún después de sus dos años de contrato, así lo explicó Dennis Wise, exjugador del Chelsea.

"Cuando hablé con Cesc se mostró muy entusiasmado con esta posibilidad y se convertirá en accionista de la empresa. Vino aquí también por eso. Quería unirse a la empresa por nuestras ambiciones, entre las que se encuentran arreglar un estadio, abrir un negocio, un nuevo polideportivo y llegar a la Serie A", mencionó el directivo británico.

Cesc Fàbregas llega al Como tras estar más de tres años en el AS Mónaco, donde disputó un total de 68 encuentros, registrando cuatro goles y nueve asistencias. También defendió los colores del Arsenal, Barcelona y del Chelsea, club con el que ganó la Premier League entre otros trofeos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BORJA MAYORAL: ABANDONA DE MANERA DEFINITIVA AL REAL MADRID Y FICHA POR EL GETAFE