Chaco Giménez habló de su experiencia con Messi y Maradona en la selección de Argentina

Ser convocado a selección nacional es el sueño de muchos futbolistas, pero también puede ser intimidante por las figuras internacionales con las que toca convivir. Así le pasó a Christian Giménez, exjugador de Pachuca y Cruz Azul, entre otros, y padre de Santi.

Antes de jugar con la Selección Mexicana en 2013, el mediocampista estuvo con la Selección Argentina Sub-20 en 2001 y con la mayor en 2009, cuando tuvo a Diego Armando Maradona como director técnico y a Lionel Messi como compañero. Si bien no sumó minutos en esa ocasión, sí fue una experiencia inolvidable para él.

"Yo decía qué hago acá. Estaba en un momento en el que no sabía qué hacía ahí", relató en charla con Ricardo Peláez. "De pronto empezaron a llegar los monstruos 'Pupi' Zanetti, Verón, 'Gringo' Heinze... Vino Messi y me dijo '¿Qué tal, cómo estamos? Mucho gusto'; y yo ahí bajé. Y Messi no era lo que es hoy".

"El momento es impactante", y compartió que en tras la lesión de Marco Angeleri, su compañero de habitación, le tocó ser visitado por Maradona estando solo en su cuarto. "Te preguntaba cómo te sentís. Pero imagínate, un mano a mano solo con Maradona".

"No hablé mucho, él tampoco. Pero ya a la noche siguiente me fui a la habitación de Rolfi Montenegro, que concentraba con Carlitos Tévez. Ya estaba con un grupo porque no quería que me encontrara solo", añadió Giménez.

