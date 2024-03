'Chaco' Giménez sobre su hijo Santiago:"Si es tan fácil ¿por qué no hay más mexicanos en Holanda?"

Christian 'Chaco' Giménez, exfutbolista profesional, respondió a las críticas hacia su hijo Santiago Giménez, actual elemento del Feyenoord.

El padre de Santiago confesó que "escucha todo" lo que se dice acerca de su hijo, aunque dejó en claro que no está de acuerdo en que se considere que la Eredivisie de los Países Bajos es una competición "fácil" para el 'Bebote'.

"Yo escucho todo, soy una persona que escucha todo, trato de ser lo más cauto posible porque entiendo un poquito de qué se trata y lo que hablan para un chico de 22 años hacer 47 goles en Holanda no sé creo que en 70-80 partidos es una locura y no es fácil. Si es tan fácil ¿por qué no van más jugadores a Holanda?", reveló Chaco.

Además, 'Chaco' Giménez señaló que le gusta cómo se ha desarrollado la carrera de Santi, además de que sabe que las críticas son parte de todo el proceso de un futbolista, por lo que hay "tranquilidad" en lo que ha conseguido el ariete del Feyenoord.

"Nosotros estamos tranquilos de lo que es Santiago, ha convivido con eso siempre, desde chico que juega porque es mi hijo y eso lo ha fortalecido mucho y eso a veces necesita el jugador y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos con el presente de Santi.

"Yo le digo a él porque hay momentos que el jugador tiene altibajos: 'nadie te regaló nada, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la desconfianza?' Porque pasó ese momento hace poco", agregó el Christian en entrevista para TUDN.

