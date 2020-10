Champions League: Chelsea aplastó al Krasnodar en el estreno goleador de Ziyech

Chelsea logró hoy una clara victoria ante un debutante en la Liga de Campeones, el Krasnodar (0-4), en un partido en el que los ingleses demostraron mucha más pegada que juego.

El mejor jugador del encuentro fue Ziyech, fichado esta temporada del Ajax. Las intervenciones del zurdo marroquí fueron lo único destacado del equipo de Frank Lampard durante casi todo el encuentro.

El primer gol llegó en una jugada aislada. De nuevo el zurdo marroquí criado en Holanda inició la jugada, el balón llegó a Hudson-Odoi, cuyo flojo disparo se le escapó incomprensiblemente de las manos a Safónov, considerado el futuro portero de la selección rusa. (min.37).

Mediado el segundo tiempo Lampard perdió definitivamente la paciencia e hizo un cambio. Tres cambios de golpe, dos de ellos de ataque: Mount y Pulisic.

Los cambios dieron un resultado inmediato. Un disparo del joven internacional inglés, Mount, fue despejado con la mano por Martinóvich. Penalti claro. Jorginho no quiso asumir la responsabilidad desde los once metros. Werner, que apenas había participado en el juego, no falló. (min.76).

A partir de ahí, se hundió el equipo local. Lo aprovecharon los pupilos de Lampard para finiquitar el partido. Werner penetró en el área grande, le cedió la pelota a Ziyech, que mareó a la defensa rusa y anotó el tercero. (min.80).

El recién entrado Pulisic puso el último clavo en la tumba del Krasnodar con un gol en el minuto 90 a pase de Abraham. El Chelsea se pone líder del grupo E a la espera del partido entre Sevilla y Rennes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: NEYMAR SALIÓ LESIONADO DEL PARTIDO ANTE ISTANBUL BB