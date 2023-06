La temporada 2022-2023 de la UEFA Champions League llega a su fin, este sábado el Inter de Milan y el Manchester City se enfrentaron en la Final de la competición de clubes más importantes en el futbol europeo, siendo dos polos totalmente opuestos, tanto en la demografía, como en el status social en el viejo continente, razón por la cual el encuentro de este sábado en Estambul fue mucho más atractivo.

El Inter de Milán, conjunto que pertenece a la vieja aristocracia del deporte, un club histórico en Italia y en Europa, ganador de tres UEFA Champions League y del mismo número de Europa League, uno de los tres equipos más triunfadores en la Serie A y uno de los poco equipos que pueden presumir una o más “Orejonas” en sus vastas e históricas vitrinas, pero la historia no juega y dentro de la cancha el Man City fue mejor que el equipo Lombardo.

El Manchester City, el equipo de la inversión millonaria, la escuadra que consiguió, a billetazos, quitarle lo romántico de una vez por todas al futbol, un proyecto que, gracias a la inversión del Abu Dhabi United Group for Development and Investment, ha podido brillar tanto en la Premier League como fuera de la isla, algo que los qataríes no han podido lograr con el Paris Saint-Germain.

El Manchester City recibió la inversión árabe en 2008, desde entonces y con el único propósito de ganar la UEFA Champions League, los hoy dirigidos por Pep Guardiola, han gastado cerca de mil 241 millones de euros, esto solamente en fichajes durante la era del entrenador español, misma que comprende desde la campaña 2016-2017, proceso que no ha sido sencillo, ni para las Árabes y tampoco para el entrenador español.

Emiratos Árabes Unidos, a diferencia de Qatar, entendió que la Champions es un proceso largo y muy complicado, Justo a los 13 años de arrancado el proyecto, es decir para la temporada 2020-2021, el Manchester City consiguió llegar a su primer final en Europa, misma que perdió ante el Chelsea de Thomas Tuchel y que vino un año después de que el PSG consiguiera llegar a la misma instancia en la Champions de la pandemia la cual perdió ante uno de los máximos aristócratas del futbol europeo: Bayern Munich, pero todo esto cambió en 2023 gracias a los “Sky Blue” de Guardiola.

Este sábado la puerta para más inversión proveniente de Medio Oriente se ha hecho más grande, misma que se abrió cuando el Chelsea de Román Abrahamovic se consagró en Europa en la campaña 2011-2012 tras vencer al Bayern en el Santiago Bernabéu, desde entonces las inversiones de Medio Oriente han abundado, prueba de ello es el Newcastle, pero no han conseguido tener éxito en una competencia que ha sido monopolizada por el Real Madrid, quien ha ganado cinco ediciones en nueve años de Champions.

Manchester City celebrará los 15 años de la inversión de Emiratos Árabes con la primera UEFA Champions League en las vitrinas del Etihad Stadium, además de haberse coronado en una de las campañas donde menos gastaron de los últimos siete años, compraron los derechos de Erling Haaland por 60 millones de los 150 que sacaron de las arcas del fondo de inversión de Abu Dhabi, la consagración de este proyecto ya tiene repercusiones inmediatas en el futbol europeo, específicamente con el odiado rival de los Citizens, quien podría llegar a manos de los cataríes, ahora que los “Sky Blue” han logrado la ansiada primera Champions.

¿Qué pasa con el PSG?

A diferencia del Paris Saint-Germain, el Manchester City ha apostado por la idea de un proyecto que logró materializar las esperanzas de conquistar el futbol europeo, es verdad que la compra de cromos también fue algo que atacó al City, pero nunca fue un caso tan marcado como el de los parisinos, quienes recientemente se han desprendido de Lionel Messi y quieren vender, a como dé lugar, a Neymar, ya que la afición y Nasser Al-Khelaïfi no quieren ver más al brasileño en la ciudad luz.

Este año el PSG comenzará la estructuración de un nuevo conjunto de París, donde Marco Asensio será la punta de lanza a este nuevo proyecto de los cataríes, siempre y cuando la compra del Manchester United llegue a fracasar, desafortunadamente, al menos para el aficionado romántico de futbol, la historia de los billetazos no parece terminar con estos tres equipos, Newcastle United fue comprado por un fondo de inversión Árabe y ya apuntan a querer ganar la Champions, como mínimo, en un par de años, en su primera temporada al frente los saudíes ya consiguieron calificar a las Urracas de manera directa a la competición europea.

Los otros dueños multimillonarios que han ingresado, específicamente a la Premier League, son los norteamericanos que, aunque cuenta con el nivel de capital para tener equipos altamente competitivos, competir con las cifras que el mundo del Medio Oriente ofrece sigue siendo algo que nadie, ni un solo equipo en el Viejo Continente puede ni siquiera pensar, si acaso, algunos equipos pueden seducir a las nuevas estrellas del futuro con la historia que sus equipos arrastran y desafortunadamente no todos pueden lograr fichar a jugadores así solamente con su historia.

La Final de Estambul ha marcado un antes y un después en el mundo financiero y en cómo se va a dividir el futbol en Europa, el Manchester City ha conseguido levantar su primera Copa de Campeones, el romanticismo en el futbol ya es cosa del pasado, la inversión, los billetazos, el comprar de la manera más despiadada, el jugar a la prueba y al error en un desfile eterno de futbolistas ha destruido al viejo futbol, la Superliga existe y no nos hemos dado cuenta y ahora el Man City ha mostrado el camino para conseguir ganar la UEFA Champions League.

