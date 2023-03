Champions League: Real Madrid, a consumar su pase a Cuartos ante Liverpool

Real Madrid busca repetir la dosis al Liverpool. Se vuelven a ver las caras en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League. En donde los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen ventaja en el marcador de 2-5.

El equipo madrileño jugará su partido número 300 de la Champions, ante los Reds, en el Estadio Santiago Bernabéu, en donde esperan seguir defendiendo el título.

Ancelotti dijo que no quieren hacer cálculos con su rival, y buscarán tener oportunidad de gol y aprovechar los espacios, pues serán más ofensivos y dictó que será un partido abierto.

"Creo que nosotros no hemos hablado mucho de eso, de lo bueno de la ida. Hicimos muchas cosas bien. No vamos a hacer cálculos. No vamos a plantear un partido cerrado, sino abierto, jugar nuestro mejor futbol ofensivo. Y eso lo entienden los jugadores. Por eso creo que va a ser un partido abierto. Tenemos que hacer bien las dos cosas: defender y atacar, pero pensamos más en atacar", informó el DT de Real Madrid en conferencia de prensa.

Mientras que Jürgen Klopp y Fabinho también hablaron en rueda de prensa previo al partido y coincidieron en que su rival huele la sangre.

"El Real Madrid, huele la sangre. Si les das la oportunidad, van y marcan, eso es lo que vimos en el último partido, argumentó el jugador de Liverpool.

“Fabinho tiene razón en lo de que el Real Madrid huele la sangre. Son un gran equipo. Nada negativo puede vencerlos. Tienen todo mi respeto”, destacó Klopp.

Ambas escuadras se han visto las caras en Champions League en nueve ocasiones, con seis victorias del conjunto merengue y un empate. Mientras que Liverpool solo ha ganado tres veces.

PARTIDO Real Madrid vs Liverpool ESTADIO Santiago Bernabéu HORA 14:00 (México) ÁRBITRO Felix Zwayer TRANSMISIÓN HBO Max

