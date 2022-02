Chapecoense sobre Alan Ruschel: ‘Fue beneficiario, no una víctima’

Alan Ruschel, fue uno de los tres jugadores que sobrevivió al accidente aéreo del Chapecoense, y el único que pudo regresar a las canchas para jugar profesionalmente. A pesar de ya no ser parte del club brasileño, los directivos han señalado que fue beneficiario del accidente y no una víctima, como él se hace decir.

Después de un conflicto judicial, el Chape informó a través de un comunicado el porque el accidente fue beneficiario para el jugador, pues señalan que obtuvo más ganancias, y fue reconocido mundialmente.

“Hay que señalar que el reclamante no fue víctima de un accidente, al contrario, fue un sobreviviente, bendecido por la fuerza divina y, entre los directamente vinculados al futbol, el único que continúa desarrollando actividades de manera idéntica al periodo anterior”, se lee en el texto.

“Efectivamente, el accidente le dio notoriedad al reclamante y apalancó sus ganancias, con solo revisar el historial en su ficha de trabajo, su imagen aumentó y ganó notoriedad mundial”, añadieron.

Ante este comunicado, Alan dio una respuesta donde señaló que la institución no está preparada para una situación tan importante y que lleva traumas con él desde el accidente.

“He tenido acceso a la defensa del club, y afirman que no soy victima del accidente, sino sobreviviente. Dicen que la tragedia me ha beneficiado. Están siendo frívolos y no están preparados para manejar un asunto tan importante. Solo yo sé los traumas que llevo conmigo, el esfuerzo la lucha por volver a jugar.

“Hoy tengo ocho tornillos en la espalda, no quiero victimizarme, sólo dejar en claro esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo, no solo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente”, expresó el jugador.

