Chiellini anunció que dejará a la Juventus tras 17 temporadas

Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero.

Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera.

Vi voglio bene

Giorgio pic.twitter.com/iTceNMNeZr

— Giorgio Chiellini (@chiellini) May 12, 2022