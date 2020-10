Chile: ¿Cómo reaccionaron referentes de La Roja al polémico arbitraje ante Uruguay?

El arbitraje fue fuertemente señalado en la victoria de último minuto de Uruguay sobre Chile por 2-1 con gol de Maxi Gómez de último minuto. Referentes de la Roja se pronunciaron en redes sociales criticando las decisiones del juez paraguayo Eber Aquino en el inicio de las Eliminatorias Mundiaistas de la Conmebol.

“Hasta cuando se permiten estos robos en Sudamérica? Quien maneja los árbitros? auténticos ladrones!! Partido regalado a Uruguay”, señaló Iván Zamorano, exdelantero del América.

"Si cobras lo que todos vemos, te ponías 1-2 por delante si metes el penal en el min 90. Y matabas el partido. Con detalles como estos es imposible sumar. Lamentable!!!", dijo el portero del Betis y multicampeón con Chile Claudio Bravo.

Así mismo, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, solicitó este viernes a la Conmebol los audios e imágenes del encuentro para esclarecer una polémica jugada al final del partido en la que no se pitó un posible penalti a favor de La Roja.

"Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro, si hubo caso omiso de este último o no se tenían las imágenes correspondientes", declaró en conferencia de prensa el presidente de la ANFP.

