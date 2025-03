'Cholo' Simeone explota tras el penalti anulado a Julián Álvarez: "Nunca vi al VAR llamar a revisar en una tanda"

Tras la eliminación del Atlético de Madrid en Champions League en la tanda de penales ante el Real Madrid, Diego 'Cholo' Simeone se mostró orgulloso del esfuerzo de sus jugadores y cuestionó la decisión arbitral que anuló el gol de Julián Álvarez en la serie desde los once pasos.

El técnico argentino no ocultó su sorpresa por la revisión del penalti: “Aparentemente, el árbitro dice que toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penalti en una tanda”, expresó Simeone, quien insistió en que su equipo dejó una huella en el campo.

AP

“Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal, seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’”, añadió.

A pesar del resultado adverso, el entrenador rojiblanco destacó la intensidad con la que jugaron y el control que ejercieron sobre un rival de alto nivel. “Hicimos un partido increíble, con mucha fuerza y esfuerzo. Controlamos bien a un equipo con grandes futbolistas”, afirmó.

AP

Un partido increíble

Simeone también resaltó la entrega de sus jugadores y la conexión con la afición, que reconoció el esfuerzo del equipo a pesar de la eliminación.

“Para mí hicimos un partido increíble con mucha fuerza, con mucho jugar en equipo, los controlamos muy bien. La gente se va con el dolor de haber quedado fuera, pero sabiendo que su equipo dejó todo”, comentó.

Lo dieron todo

Por último, el técnico del Atlético de Madrid reflexionó sobre la actitud con la que su equipo afrontó el encuentro y el orgullo que le dejó su desempeño.

“Hay dos maneras de irse a dormir, pensando que no jugamos bien y hay otra manera diciendo ‘di todo’, la gente nos devolvió el aplauso. Un día muy bonito, desgraciadamente no nos tocó seguir en esta eliminatoria, me voy perdiendo, pero en paz”, concluyó.

AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas presume a Tala Rangel tras Clásico Nacional y lanza dardo a Malagón: "Es brutal, el mejor arquero"