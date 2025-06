Christian Pulisic responde a sus detractores: ‘Cuestionar mi compromiso está fuera de lugar’

Responde a sus críticos. Estados Unidos apunta a remar contracorriente en la Copa Oro de este verano pues, tendrán que disputar el torneo sin su capitán y jugador estrella Christian Pulisic, quien quedó fuera de la convocatoria para tener descanso tras una larga temporada en Europa.

El futbolista del Milán superó los 50 partidos disputados en la temporada con el Milán y Estados Unidos previo a la última convocatoria. Ante esto, Mauricio Pochettino decidió no llevarlo a la Copa Oro y darle descanso durante el verano.

Su ausencia, sin embargo, no cayó bien ante los ojos de los aficionados y exjugadores norteamericanos especialmente después de las derrotas ante Turquía (2-1) y Suiza (4-0). Los seguidores norteamericanos cuestionaron el compromiso de su capitán, situación que no agradó a Pulisic.

""Por supuesto que ha sido difícil y me gustaría poder estar allí y ayudar en todo lo que pueda y ser parte del equipo, pero eso es lo que es… Pueden hablar de mis actuaciones lo que quieran, pero cuestionar mi compromiso, especialmente hacia la selección nacional, en mi opinión, eso está fuera de lugar", reveló en el podcast "Call It What You Want".

A pesar de estas críticas, Pulisic aseguró estar tranquilo con su decisión pues considera que ‘fue lo correcto para él’. Además, aseguró que él se concentra en el futuro y no las opiniones de otras personas. "No me duele. ¿Me sorprende? No lo sé, la verdad es que no. La gente siempre tendrá su opinión, pero al final, me concentro en cómo puedo mejorar".

Previo a la convocatoria, la ausencia de Pulisic parecía no ser tan importante para el cuadro de las Barras y las Estrellas pues, en los últimos partidos sin su capitán el equipo nacional suma seis triunfos tres derrotas y un empate. Ahora parece ser irremplazable ya que tienen dos derrotas en dos partidos.

