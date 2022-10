Christophe Galtier se enfadó al ser cuestionado sobre los rumores de la salida de Mbappé

A Christophe Galtier finalmente le colmaron la paciencia. El director técnico del PSG reventó al ser preguntado una vez más sobre los rumores de salida de Mbappé del cuadro parisino. El estratega no solo respondió con contundencia sobre dicho tema, sino que cuestionó las labores de los medios al no hablar de futbol en sí.

“No estoy aquí para comentar rumores, Sobre Kylian (Mbappé), hubo rumores que salieron la tarde del partido, y él tuvo la mejor de las respuestas: jugó bien y fue elegido como el mejor del partido”, declaró en rueda de prensa.

“Tengo muchos defectos, pero no miento. Para responderte a lo de Kylian, no hablando del rumor, lo he visto muy serio en la preparación del partido”, concluyó sobre el tema.

Previo a sentenciar lo murmurado sobre Mbappé, Galtier puso en tela de juicio a los medios franceses. “Partido tras partido, conferencia tras conferencia, tenemos que hablar un minuto de futbol en una conferencia de diez minutos”.

Asimismo dijo que, por más que se esfuerce, sus declaraciones son tomadas al revés. “Yo digo que va bien, que estamos unidos, y escriben lo contrario”.

