Antony sobre Cristiano Ronaldo: "Me ha ayudado mucho a sentirme cómodo"

Antony llegó al Manchester United procedente del Ajax de Ámsterdam, a petición de Erik Ten Hag, desde su arribo el brasileño se ha dado a notar, pero, lo que nadie sabe, es que una de las principales personas que lo ha apoyado es el astro luso: Cristiano Ronaldo.

En una entrevista para el canal oficial del United, confesó que una de las principales personas que le ha ayudado con su adaptación tanto en el equipo como en Inglaterra ha sido justamente el portugués.

"Desde que llegué, Cristiano Ronaldo me ha ayudado mucho a sentirme cómodo. Me habla mucho, incluso los días de partido. Siempre me dice que esté tranquilo y confiado", comentó el brasileño.

Antony también resaltó la mentalidad del portugués quien, según el brasileño, es muy fuerte: "Su mentalidad es muy fuerte. Es muy inteligente. Esa mentalidad de pensar siempre en el día siguiente, lo que hay que jugar, es lo que estoy tratando de absorber y conservar para el resto de mi vida", aseguró.

El Manchester no ha tenido el mejor de los arranque en la Premier League, el domingo enfrentarán al Newcastle United para mantenerse cerca de los primeros lugares y seguir peleando por los lugares europeos y regresar a la UEFA Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIGO SOBRE SU POLÉMICO FICHAJE DEL BARCELONA AL REAL MADRID: 'PUDO HABER SIDO UNA CAGADA'