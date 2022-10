Figo sobre su polémico fichaje del Barcelona al Real Madrid: 'Pudo haber sido una cagada'

Uno de los fichajes más polémicos en la historia fue la contratación del Real Madrid de Luis Figo, portugués figura del acérrimo rival, el Barcelona.

En el año 2000, Figo sorprendía al mundo al convertirse en merengue para a la postre formar parte de los famosos 'Galácticos'; y a 22 años de distancia, el luso recuerda su fichaje.

"En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada, pero no lo fue, gracias a Dios", confesó Figo para el diario inglés The Guardian.

En ese año, el mediocampista portugués ganó el Balón de Oro y aseguró que la decisión de llegar al Madrid fue exclusivamente suya.

"El que decide si voy o no soy yo. Lo tenía todo en el Barcelona, pasarme al Real Madrid me pasó factura. Yo estaba muy tranquilo, aunque al mismo tiempo tenía un deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Pero la decisión la tomo yo, soy el responsable de ello, de mis acciones.

"La decisión de sacarlos de esa responsabilidad es solo mía. Y un año después dejo de trabajar con mi agente. Por algunas situaciones que surgieron. Dije: ‘ok, asumiré la responsabilidad de nuevo. A partir de ahora, tú tienes tu vida, yo tengo la mía", recordó Figo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOURINHO Y SU 'RECADITO' AL BARCELONA: 'AHÍ VIENEN LOS TIBURONES FRACASADOS DE LA CHAMPIONS'