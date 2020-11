Chucky Lozano: Agente del mexicano aseguró que la FIFA desaparecerá en 10 años

Mino Raiola, agente de jugadores como Chucky Lozano, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, entre otros, lamentó la poca transparencia que existe dentro de la FIFA y aseguró que en 10 años dejará de existir por los malos manejos que tiene.

Railoa aseguró que todas las organizaciones del deporte están cambiando, pero el ente rector del futbol mundial está 50 años atrás.

“La FIFA está 50 años atrás. FIFA en 10 años, puedes escribir esto, no existirá más. La asociación de golf no tiene una FIFA y el golf se juega en todo el mundo. El Tenis está cambiando, F1 está cambiando. Solo hay un problema con FIFA, que divide poder, divide trabajos, divide el dinero y con eso tienen a todos felices. Nosotros, Gianluca, venimos de Italia, sabemos qué tipo de organización hace eso, lo sabemos”, comentó.

El agente comentó que sus abogados le recomiendan no habar de la FIFA, pero él no tiene problemas con enfrentarse a la Federación en la corte.

“Mis abogados me dicen que no diga esto porque ellos (FIFA) pueden llevarme a la corte, pero me encantaría ir a la corte contra ellos. Sabemos de qué país venimos y el tipo de organizaciones que hacen esto, porque no son transparentes y no hacen nada por nadie que no es bueno para ellos”, declaró.

Railoa declaró que en 10 años dejará el futbol, porque la FIFA dejará de existir.

"Así que, FIFA está en su última década de existencia. En 10 años Jonathan (Barnett) y yo no estaremos en esta industria nunca más, porque FIFA tampoco estará en esta industria, eso es seguro", mencionó.

