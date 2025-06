Chucky Lozano anota en la victoria del San Diego FC ante Dallas FC

Este fin de semana, la actividad de la Major League Soccer continuó y fue turno de Hirving "Chucky" Lozano para presentarse en el campo de juego, cuando el San Diego FC se enfrentó al Dallas FC en calidad de visitante.

Los dirigidos por Mikey Varas, se metieron al Toyota Stadium de Texas para remontar un marcador adverso y poder llevarse la victoria ante el Dallas FC.

Imágenes del Dallas vs San Diego | TWITTER: @sandiegofc|

San Diego se puso adelante con gol de Ander Dreyers desde los once pasos, Dallas remontó con goles de Petar Musa (44') y de Sebastian Lletget (56').

Minutos después, Hirving Lozano igualó el marcador al 77, el mexicano comenzó la jugada, abrió el balón hacia un costado y terminó definiendo tras un centro raso al área para marcar su sexto gol en la MLS.

Chucky Lozano enters the game. Chucky Lozano ties it up. 👊 pic.twitter.com/arJRb8PXt5

— Major League Soccer (@MLS) June 29, 2025