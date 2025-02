'Con Fernando Gago no tenemos futuro', Afición de Boca Juniors revientan al DT

Molestos con su desempeño. Este martes Boca Juniors se juega la vida en la Copa Libertadores ante Alianza Lima. sin embargo, el pase a la siguiente ronda no es lo único en juego, sino que la continuidad de Fernando Gago también parece estar en duda, o al menos así lo ve su afición.

Previo al partido de Vuelta en la Bombonera, la afición Xeneize expresó su sentir con respecto al exentrenador de las Chivas. De acuerdo con los seguidores del equipo argentino, el DT no ha convencido al mando del equipo.

Recibió má críticas | AP

En un video compartido por el periodista Leandro Farías, se puede escuchar algunos de los comentarios en contra del estratega, incluso algunos seguidores insultaron al exfutbolista, pero la mayoría coincide en que quieren otro entrenador.

“Con Fernando Gago no tenemos futuro, es un final anunciado como con Almirón… Gago no va más", “Gago no sabe nada de futbol”, “Gago no entendés nada, puteate vos solo” y 'Gago, la concha de tu madre', son algunos de los comentarios en contra del estratega.

💥 "GAGO NO SABES NADA DE FUTBOL"



💥 "NO TENEMOS FUTURO CON GAGO".



Aficionados de Boca Jrs se van con TODO contra Fernando Gago 😧



(📹 leanfariass) pic.twitter.com/iaqWdhsJ4e — Futbol Picante (@futpicante) February 25, 2025

Gago al frente de Boca

El estratega argentino ya ha disputado 21 partidos con Boca Juniors tras su llegada en octubre del año pasado. En estos partidos, el entrenador suma 11 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Estos resultados los tiene en el cuarto puesto del Grupo A en la Liga, pero también está a un paso de ser eliminado de la Copa Libertadores.

Suma 11 victorias | AP

