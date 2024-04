Con un increíble gol de De Bruyne, Manchester City remonta y vence al Crystal Palace

El increíble disparo de Kevin De Bruyne llevó a que Pep Guardiola le enviara besos desde la banda y avivó la remontada del Manchester City, que sigue en la pelea por el título, para vencer 4-2 al Crystal Palace en la Liga Premier.

La racha de cuatro meses sin perder en todas las competencias del City estuvo en peligro al inicio del encuentro en Selhurst Park. Jean-Philippe Mateta abrió el marcador por el Palace a los tres minutos. Al final, el City no tuvo nada de que preocuparse.

De Bruyne empató 10 minutos después con un disparo para el recuerdo después de que el internacional belga recortó hacia el centro desde la banda izquierda y disparó desde el borde del área hacia el fondo de la red.

Un emocionado Guardiola respondió colocando sus dedos sobre sus labios y enviándole besos a De Bruyne. El técnico igualmente disfrutó el tanto de Rico Lewis tras dos minutos en el complemento y que le dio la ventaja al City.

Erling Haaland anotó por primera vez con el City después de cuatro partidos al enviar a la portería el pase cruzado de De Bruyne al 66 y con lo que llegó a 19 goles en la campaña. De Bruyne selló la remontada al 70 con su segundo tanto del encuentro para llegar a 100 goles desde que llegó al club en el 2015 proveniente del Wolfsburg.

"Ha sido una temporada atípica con las lesiones y el regreso", admitió De Bruyne, quien se lesionó en el primer encuentro de la temporada y se perdió cinco meses. "A veces me siento bien, a veces me siento que no estoy bien con mi cuerpo".

El City se encuentra empatado con el Liverpool con 70 puntos antes del derbi de los Reds ante el Manchester United el domingo. El Arsenal, que es tercero dos puntos abajo, enfrenta más tarde al Brighton.

El próximo encuentro del City es el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes ante el Real Madrid.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: DANI ALVES DESMIENTE HABER REALIZADO DECLARACIONES TRAS SALIR DE PRISIÓN