Concacaf castiga al Gato Ortiz después de haberle pedido su playera a Lionel Messi

El pasado miércoles Inter Miami debutó en la Concacaf Champions Cup, encuentro donde con gol de Lionel Messi vencieron al Sporting Kansas City, destacando la actuación de Marco Antonio 'El Gato' Ortiz.

El árbitro mexicano, además de su trabajo como juez del encuentro, se destacó porque, una vez terminado el encuentro, le pidió su playera a Lionel Messi, algo que no cayó muy bien en Concacaf.

Statement from Concacaf to ESPN regarding referee Marco Antonio Ortiz’s actions involving Lionel Messi following the Inter Miami vs Sporting KC match: pic.twitter.com/nqQ5TFZQCL

