Conductor que atropelló a fans, en desfile del Liverpool, es arrestado bajo sospecha de intento de asesinato

Un hombre británico de 53 años que hirió a 65 personas cuando su automóvil embistió a una multitud de aficionados al futbol del Liverpool que celebraban el campeonato de la Premier League de su equipo fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, dijo la policía el martes.

Calles tras festejo l CRÉDITO:AP

El conductor también fue detenido bajo sospecha de conducción peligrosa y conducir bajo los efectos de drogas, dijo la superintendente detective jefa Karen Jaundrill.

El incidente ocurrido el lunes por la tarde convirtió un desfile jubiloso en una tragedia que envió a 50 personas al hospital para recibir tratamiento por sus heridas. Once permanecían hospitalizadas el martes en condición estable. Entre los heridos había cuatro niños, uno de los cuales quedó atrapado debajo del vehículo con tres adultos.

Liverpool l CRÉDITO:AP

El conductor esquivó un bloqueo de carretera

La policía había cerrado gran parte del área al tráfico, pero se cree que el conductor maniobró para evitar un bloqueo de carretera siguiendo a una ambulancia que se apresuraba a tratar a una persona sospechosa de sufrir un ataque cardíaco, dijo la jefa adjunta de policía Jenny Sims.

La Policía de Merseyside declaró que no estaba tratando el incidente como un acto terrorista ni buscando a otros sospechosos. No ha identificado al conductor arrestado. En Gran Bretaña, la policía no suele nombrar a los sospechosos hasta que se les imputan cargos.

Siguen las investigaciones tras embestida de auto l CRÉDITO:AP

Siguen las investigaciones

Los detectives todavía estaban trabajando para reconstruir por qué la minivan se estrelló contra la multitud que llenaba una calle estrecha justo después de que los jugadores del Liverpool Football Club celebraran su campeonato con un desfile de autobuses descapotables.

El incidente ensombreció una ciudad que ha sufrido dos tragedias relacionadas con el equipo de futbol y provocó expresiones generalizadas de conmoción, tristeza y apoyo.

“Es verdaderamente devastador ver que lo que debería haber sido una celebración alegre para muchos pudiera terminar en circunstancias tan angustiosas”, declaró el rey Carlos III durante una visita a Canadá. “Sé que la fuerza del espíritu comunitario por el que su ciudad es famosa será un consuelo y un apoyo para quienes lo necesiten”.

