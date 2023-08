Copa del Mundo Femenil 2023, un triunfo Mundial

Nadie quiso quedar fuera de la fiesta. La Copa del Mundo de Australia/Nueva Zelanda 2023 cerró con broche de oro, momentos de gloria, inesperadas despedidas, clasificaciones históricas, mujeres que se convirtieron en leyendas, figuras que emergieron y todo ello, bajo increíbles postales con estadios pletóricos para confirmar récord de asistencia para una Copa del Mundo Femenina.

Con cifras contundentes, el dicho de que el futbol femenil no vende se cae a pedazos. La apuesta involucró diversas aristas y entre ellas, las marcas cumplen con un papel clave, tal es el caso de Visa, orgulloso patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA 2023, encargada de reconocer a las mejores jugadoras, creadoras del Team Visa, entre otros programas en beneficio de las pequeñas empresas.

"Como patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 2023 es emocionante ver esta respuesta, no sólo de FIFA, sino las naciones que nos reciben para vivir el furor del futbol femenil, de toda la gente que ha prendido el televisor, que viajó a este lado del mundo y que realmente está mostrando apoyo a las jugadoras que están en el máximo nivel deportivo del futbol", señaló Erandi Valdez, directora senior de comunicación corporativa para Visa Latinoamérica y el Caribe.

"El invertir en el futbol femenil es una parte intrínseca de nuestro negocio, nuestro propósito es ayudar a prosperar a todos y esto se traduce a aspectos cotidianos, como el emprendedurismo o ser dueño de tu propio negocio. A partir de este año en Player of the match agregamos un componente para no sólo apoyar al atleta dentro del campo de juego también a la mujer fuera de él, y damos una contribución económica a las pequeñas empresas de mujeres", agregó.

"El mayor apoyo para el empoderamiento femenino es el voltear a ver los partidos, prender tu televisión, ir con amigos a ver el partido. Hemos buscado las formas de apoyar para seguir creciendo en audiencia y generar un campo de juego nivelado", cerró.

34 JUGADORAS DEL MUNDIAL de 28 naciones distintas forman parte de Team Visa; 6 de latinoamerica. Sin importar el género o la edad "Ha sido la campaña más grande que hemos hecho de futbol femenil para la región, tuvimos campañas de mercadeo en 15 mercados de la mano de 26 instituciones financieras y nuestros socios de negocio. Eso nos permitió traer a cerca de 200 consumidores de Latinoamérica y del Caribe", señaló Erandi Valdez, de Visa.

RÉCORDS DEL MUNDIAL

-Previo a las Semifinales, la FIFA informó que la asistencia al Mundial 2023 era de 1 millón 734 mil 28 aficionados, superior al 1,131,312 que se registró en la edición de Francia 2019. Además de que se vendieron 1.77 millones de entradas en la primera Copa del Mundo con 32 selecciones.

-El récord de asistencia para un partido durante esta Copa del Mundo se registró en el Estadio Olímpico de Australia, que tiene capacidad restringida, gracias a los 75 mil 784 fanáticos en tres encuentros de las anfitrionas (ante Irlanda, Dinamarca e Inglaterra).

-El promedio de asistencia en los 10 estadios que albergaron el Mundial fue de 28 mil 900 aficionados, siete mil más que en Francia 2019 y más de cuatro mil del promedio histórico de las ocho ediciones anteriores.

-La Semifinal entre Australia e Inglaterra fue seguida por 11.15 millones de personas en el país de Oceanía, el evento más visto en televisión en la historia de la nación. La audiencia media durante el juego fue de 7.13 millones.

-En Inglaterra, la Semifinal también pasó a la historia, pues se registró un pico de 7.3 millones de personas en la transmisión de BBC, la mayor audiencia británica de la Copa del Mundo hasta ahora, informaron The Lionesses.

-Previo a la Gran Final, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que la Copa del Mundo 2023 generó ganancias por encima de los 570 millones de dólares. “Generamos el segundo ingreso más grande de cualquier deporte, sin contar por supuesto a la Copa Mundial masculina”, dijo.

-La Fase de Grupos del Mundial 2023 tuvo una media de 25 mil 475 aficionados por partido, superior a los 18 mil 497 que se dieron cita en la primera ronda de Francia 2019.

-Pese a ser un país con gran gusto por el rugby, Nueva Zelanda registró aproximadamente 700 mil entradas vendidas, con promedio de 24 mil 500 fanáticos por partido. Auckland y Wellington, las sedes que más respondieron del país.

-La televisora alemana ARD informó que 10.36 millones de personas vieron la derrota ante Colombia en Fase de Grupos, índice de audiencia más alto del país germano en 2023.

-La sorpresiva eliminación de Estados Unidos en Octavos de Final ante Suecia también arrojó grandes números para la televisión, con 2.52 millones de espectadores en Fox y un pico de 4.07 millones.

