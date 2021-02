Copa Italia: Juventus, por la revancha ante el Inter en el primer capítulo de la Semifinal

Las Semifinales de la Copa de Italia se engalanarán con el derbi nacional. En su enfrentamiento 32 dentro de esta competencia, el Inter de Milán podría refrendar la victoria que consiguió el pasado 17 de enero ante la Juventus.

Sin embargo, la Vecchia Signora, buscará sanar esa herida que todavía está abierta y mostrar una mejor versión para mantener la hegemonía en esto torneo ante los nerazzurri, ante los que han obtenido 14 triunfos, 10 derrotas y siete empates, por lo que mostrar su fortaleza será la clave, aseguró el técnico Andrea Pirlo.

“Quiero ver a un equipo consciente de su fuerza. Será el primer round, porque es un partido de 180 minutos, entonces mañana tenemos que llevar el partido sabiendo que no será decisivo. Aprendimos del partido contra Inter en la liga, no estuvimos bien y no fuimos nosotros, pero desde allí tuvimos grandes rendimientos”, declaró en conferencia.

Mientras tanto, los de Milán pretender tener cautela con un rival como la Juve y están conscientes de que el finalista se definirá a lo largo de dos juegos, por lo que mantener una ventaja desde el primer partido será vital y el estratega Antonio Conte, tiene en mente hacer un partido que roce la perfección.

“Siempre hay que tener un gran respeto hacia un equipo tan fuerte. Sin duda debemos hacer un gran partido y ser muy buenos. La clasificación se jugará en 180 minutos y el primer partido será importante. El año pasado, contra el Napoli, en la semifinal, perdimos en casa por 1-0 y luego no pudimos remontar, a pesar de hacer un gran partido en el San Paolo”, expresó.

El más reciente duelo en el que ambas escuadras disputaron las semifinales de la Copa de Italia fue durante la temporada 2015-16 con resultados reñidos, la ida terminó a favor de la Juventus, la vuelta benefició al Inter pero los penaltis inclinaron la balanza para los bianconeri y ahora está por escribirse una nuevo capítulo en esta rivalidad.