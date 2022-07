Copa Libertadores: Estudiantes eliminó a Fortaleza y quedaron definidos los Cuartos de Final

Estudiantes de La Plata sacó a relucir su mística ante un debutante.

El Pincha, tetracampeón de la Copa Libertadores, goleó el jueves por 3-0 a Fortaleza e impidió que los equipos brasileños consiguieran el sexto boleto a la fase de Cuartos de Final del torneo continental.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se impuso por un marcador global de 4-1. Inclinó rápidamente a su favor el encuentro disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Ahora el conjunto argentino se citará con Paranaense, que dejó en el camino a Libertad de Paraguay, en los Cuartos de Final.

Mientras que las otras llaves de Cuartos de Final serán: Corinthians vs Flamengo, Atlético Mineiro vs Palmeiras y Vélez Sarsfield vs Talleres. Los juegos de Ida se disputarán del 2 al 8 de agosto y los de Vuelta del 9 al 11 del mismo mes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA LIBERTADORES: RIVER PLATE EMPATÓ SIN GOLES ANTE VÉLEZ Y QUEDÓ ELIMINADO