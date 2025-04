Courtois acepta mal partido pero sueña con la remontada: 'Es posible darle la vuelta'

No pierden la esperanza. Real Madrid está con un pie fuera de la UEFA Champions League pues, cayeron por goleada en su visita al Emirates Stadium ante Arsenal. Sin embargo, a pesar del mal resultado los jugadores merengues consideran que aún pueden conseguir la remontada.

Tras el partido de Cuartos de Final el portero merengue, Thibaut Courtois aceptó que, tuvieron una mala exhibición en su visita a Londres, especialmente en la segunda parte. De acuerdo con el belga, el equipo se ‘olvidó de jugar futbol’.

Cayeron por goleada ante Arsenal | AP

“En la primera parte hemos aguantado bien y creado peligro a la contra, pero en la segunda nos hemos olvidado de jugar bien al futbol. No encontramos jugadores libres. No diría pánico, pero no estuvimos tranquilos con el balón… en la segunda no nos salió; tenemos que mejorar y aprender”, confesó el portero de Real Madrid.

Aceptaron un mal partido | AP

Confía en que podrán remontar

Fiel al estilo de Real Madrid, el equipo deberá sobreponerse a una diferencia para poder ser campeones de Champions League. A pesar de la diferencia de 3-0 dentro del Real Madrid confían en la remontada y Courtois afirma que ve posible darle la vuelta al resultado.

“No tuvimos una buena reacción. El 3-0 en casa es difícil, pero en casa sabemos que somos fuertes. La gente tiene que creer en este equipo y creo que es posible darle la vuelta. Hay que trabajar, corregir los fallos e intentar ganar. Si metemos uno o dos goles rápidos, el tercero llega solo. Es posible remontar, pero no es un buen inicio”, finalizó.

Confía en la remontada | AP

