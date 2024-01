Courtois se sincera sobre su renuncia a la Eurocopa con Bélgica: "Sentí que no contaban conmigo"

Thibaut Courtois se ha convertido en tendencia no solo por ya estar trabajando con el conjunto del Real Madrid tras estar alejado de las canchas tras su lesión, sino porque recientemente habló de su renuncia con la Selección de Bélgica para disputar la Eurocopa.

El guardameta del Real Madrid le concedió una entrevista al canal VRT1 en el cual explicó las razones por las que no estará representando a su país en la Eurocopa, esto debido a los problemas que hay en el vestuario de la selección.

"Creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía. Durante este tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré. Quizás tomé una decisión demasiado rápido", declaró el arquero.

Además, Courtois señaló que no descarta regresar en un futuro para defender los colores de su país, pues a pesar de su renuncia el jugador del Real Madrid apoyará a su selección.

"Veremos qué nos depara el futuro. Todavía quiero jugar con Bélgica... pero no me estoy haciendo cada vez más joven. Al contrario”, sentenció.

La Selección de Bélgica disputará la Eurocopa que se llevará a cabo en Alemania, torneo en el cual estará en el Grupo E el cual es conformado por Eslovaquia, Rumania y el ganador de la Final del clasificatorio en donde Israel, Islandia, Ucrania y Bosnia se encuentran buscando el boleto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE REVELA EL SEGUNDO UNIFORME DEL FC BARCELONA PARA LA TEMPORADA 2024-2025 DE LALIGA