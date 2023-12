Courtois descarta jugar la Eurocopa 2024

Thibaut Courtois aseguró que no jugará la Eurocopa 2024 con Bélgica debido a que no logrará estar cien por ciento recuperado de la lesión en la rodilla que lo ha alejado de las canchas desde agosto.

En entrevista con el medio belga Sporza, el portero del Real Madrid señaló que no desea jugar un torneo de gran relevancia como la Euro sino está en su mejor nivel, por lo que dijo que "dejará su honor de lado" para darle la oportunidad a algún compañero.

"Debido a esta lesión, para mí no habrá ninguna Eurocopa. Primero me tengo que recuperar al 100 por ciento y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100 por ciento preparado para un gran torneo como la Eurocopa.

"Creo que es mejor brindar inmediatamente esa sinceridad al equipo nacional. No voy a estar en portería al 80 por ciento, mientras tengamos otros buenos porteros. Dejo mi honor a un lado y seré un apoyo adicional en junio. Ojalá podamos conseguir un título europeo", explicó.

Courtois sufrió una rotura de ligamento cruzado a principios de agosto que no le ha permitido jugar ningún partido esta temporada y, a sus 31 años, todo indica que si siguiente gran torneo con la Selección de Bélgica será el Mundial de 2026.

