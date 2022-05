Courtois tras la victoria: 'Cuando el Real Madrid va a las Finales, es para ganarlas'

Thibaut Courtois resumió lo vivido en el Santiago Bernabéu en otra noche mágica europea con remontada, en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, con "una palabra: Real Madrid", y aseguró que cuando el equipo blanco llega a las finales "es para ganarlas".

“Una palabra: Real Madrid. Este club es capaz de todo. Seguimos creyendo hasta el final. Con el 1-1 sabíamos que quedaban seis minutos y que todo era posible. Con el segundo estuvieron muertos y sabíamos que en la prórroga estábamos mejor”, aseguró en Movistar.

“Parecía que no ocurriría porque no estuvimos bien de cara a gol. A veces sientes que no sale, pero ese gol y ese momento, con la afición… ellos sabían ya con el 1-1 que todo podía pasar”, describió.

Courtois elogió la Liga de Campeones que está firmando el Real Madrid tras eliminar a PSG, Chelsea y City hasta alcanzar la final de París.

“Hemos eliminado a equipos muy grandes, que han gastado mucho dinero para intentar ganar una Champions. Primero PSG, luego Chelsea y hoy… tuvimos unos minutos finales increíbles”, manifestó.

“Cuando llegas a una final cada uno tiene ganas enormes de ganar más. Cuando el Real Madrid va a las finales, es para ganarlas”, sentenció.

