Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto vale la playera original de CR7 con el Al-Nassr?

Tras el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, aficionados de todas partes del mundo, se han interesado en adquirir el jersey oficial del portugués y con el número siete.

La playera de local del club de Arabia Saudita, se vende en su página oficial, con un costo de 299.90 riyales, equivalente a 1,554 pesos mexicanos, además cuenta con envíos internacionales.

Cabe mencionar, que por el momento, aún no se cuenta con una tienda digital oficial con la herramienta de personalización por lo que no hay estampados específicos, es decir no es posible aún que esté plasmado ni el Ronaldo, ni el '7'.

Debido a la alta demanda y a la sensación que causa CR7, se espera que en los próximos días esta situación quede solucionada y se pueda comprar la camiseta con los bordados correspondientes.

