Parece que la polémica entre Cristiano Ronaldo y Manchester United tendrá un capítulo más. El portugués confesó en una entrevista que se sintió traicionado por la escuadra inglesa e incluso trataron de sacarlo del club.

En entrevista con Piers Morgan, CR7 comentó: “El Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador (Erik ten Hag), sino también los demás muchachos que están alrededor del club”.

“Me sentí traicionado”, aceptó el exfutbolista del Real Madrid. “Siento que algunas personas no me querían en el United, no solo en este año sino también la temporada pasada”.

En una breve recapitulación, desde el regreso de Ronaldo al United se han hablado de un sinfín de polémicas. Se ha dicho que el delantero buscó su salida, que el DT no lo consideraba en el once y que ciertas actitudes del portugués lo molestaban.

Entretanto, Cristiano Ronaldo sigue ligado al Man United y no ha trascendido la oferta de algún club para hacerse de los servicios del Bicho.