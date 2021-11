Cristiano Ronaldo: Exfutbolista aseguró que el portugués es el culpable de la salida de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer dejó de ser el director técnico del Manchester United después de casi tres años en el banquillo de los Red Devils, primero como timonel interino y después como entrenador definitivo, nombrado como tal en marzo de 2019.

Los recientes resultados no acompañaron al exdelantero noruego y la directiva del United decidió terminar su relación laboral, algo que para el exfutbolista Paul Merson se debió en gran medida a la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo.

"La situación de Cristiano lo tiró todo por la ventana. Sólo fueron por él porque se enteraron de que el Manchester City lo quería", señaló Merson en su columna para Sky Sports.

"Es un problema de cara al futuro. Los aficionados adoran a Ronaldo, es el rey. No me malinterpreten, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero este es su 'talón de Aquiles'. El tipo es una leyenda, con los récords que ha conseguido, pero eso ya no lo es hoy", agregó.

Además, el exfutbolista de equipos como Arsenal y Aston Villa y mundialista en Francia 98, destacó que los Red Devils tienen que buscar hacer equipo y no depender de una figura.

"Está bien que la gente diga: 'Ha hecho su trabajo, ha marcado goles'. Pero el United necesita jugar como un equipo para ganar trofeos, no tener a alguien que se ponga delante y meta el balón en la red 20 veces por temporada. Necesitan un equipo", sentenció Merson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: CR7 PUBLICÓ EMOTIVA CARTA DE DESPEDIDA PARA SOLSKJAER