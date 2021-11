'Decir que a Maradona lo mataron me parece demasiado': Narrador del podcast de Diego

"Analizar el final de los días de Maradona es tan contradictorio como la misma vida de Diego", asegura Matías Martin, periodista argentino encargado de narrar Los últimos días de Maradona, podcast estrenado por Spotify este 23 de noviembre.

A lo largo de seis episodios, la investigación periodística repasa los últimos meses del astro del futbol e intenta descifrar las causas de su fallecimiento.

"Desde los más fanáticos hasta los menos, todos nos preguntamos qué pasó para que Diego terminara de esa manera a sus 60 años en un final tan solitario y triste. Y el equipo de producción tuvo acceso al expediente judicial que trata de encontrar las causas y a los responsables, si los hubiera, de ese final tan abrupto", contó Martin.

Más allá de la polémica que ha envuelto el deceso de Maradona, Matías Martín, sin titubeos, considera que señalar un posible asesinato es descabellado y subraya la complicada relación de Maradona con gente de su entorno.

"Diego era un paciente imposible de cuidar, era una persona muy difícil de llevar, tomaba decisiones y no dejaba que nadie se metiera y nadie quería contradecirlo. Nunca hablaría de un asesinato, decir que lo mataron me parece demasiado.

"Maradona tenía dos ejes que articulaban su vida, el futbol y la familia, y el futbol ya no lo tenía, no podía caminar por el estado en el que tenía las rodillas y no pudo juntar a todos sus hijos en vida. De algún modo se quería ir y lo venía diciendo, que quería ir a ver a Doña Tota (su mamá) y quería estar con Don Diego (su papá)", recordó el periodista.

El guión se hizo en Argentina, pero la plataforma presenta adaptaciones en francés con Thierry Henry, para España Jorge Valdano, compañero de Diego en la Albiceleste, es el narrador y también hay versiones en italiano y portugués.

