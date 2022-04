Cristiano Ronaldo: Investigado por la policía tras aventar el celular de un menor

Tras perder 1-0 contra el Everton, Cristiano Ronaldo aventó el celular de un aficionado menor de edad, pues el Comandante salió molesto porque el Manchester United no levanta y se aleja de los puestos de la Champions League.

Ante la agresión y el video circulado en redes sociales, la policía de Liverpool está investigando a CR7. “Mientras los jugadores abandonaban el campo a las 2:30 pm, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo”, informaron las autoridades.

“Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton FC revisará las imágenes de CCTV (video) y está realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, añadieron.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid mandó una disculpa a través de su cuenta de Instagram, donde también mencionó que desea conocer al afectado e invitarlo a un partido en el Teatro de los Sueños.

“Nunca fue fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos pasando. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, expresó el astro portugués.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BUNDESLIGA: AFICIONADOS SE ATARON A LOS POSTES E INTERRUMPIERON EL EINTRACHT-FRIBURGO