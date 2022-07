Cristiano Ronaldo: Le respondió a los hinchas del Atlético tras 'rechazo'

Durante los últimos días, el futuro de Cristiano Ronaldo apuntaba a volver a la capital española, pero no precisamente del lado del Río Manzanares que lo vio triunfar, los rumores de la llegada del portugués al Atlético de Madrid cobraron fuerza en horas recientes, pero los hinchas de "El Pupas" se han encargado de desmentirlo.

“CR7 not welcome”, pancarta grande en el amistoso del Atlético de Madrid pic.twitter.com/OSrusDZEt1 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 27, 2022

En un encuentro de preparación ante el Numancia, la afición del Atlético se dio cita en las instalaciones con una pancarta dirigida al portugués y a la dirigencia colchonera "CR7 Not Welcome", dejando en claro la postura de no recibir a Cristiano Ronaldo con los brazos abiertos.

Ante esta reacción, el actual número 7 del Manchester United respondió en Instagram con emojis de risa, dejando entre ver que si se da o no el convenio los aficionados del cuadro colchonero no serán factor, en pocas palabras, si el Atleti contrata a CR7 no tomará en cuenta a los fanáticos.

CRISTIANO ROMPE SU SILENCIO El portugués se RÍE en los comentarios de una publicación con la PANCARTA de 'CR7 NOT WELCOME'. Fue lucida por aficionados del ATLETI en su último amistoso. pic.twitter.com/sGp2qjdxn7 — Káiser Sport (@Kaisers_Sport) July 29, 2022

Ante la posible negativa del club rojiblanco Jorge Mendes, representante del portugués, no descarta la opción de regresar al Sporting de Lisboa, recordemos que Cristiano Ronaldo ha comentado en varias ocasiones que no pretende jugar en Qatar, China o Estados Unidos, así que de no encontrar equipo el retiro parece una opción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO FUE EL PRIMER DÍA DE CHAQUITO GIMÉNEZ EN PAÍSES BAJOS?