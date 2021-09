Cristiano Ronaldo: Máximo anotador de Selecciones en la historia

#PORIRL

Portugal 2 × 1 Ireland | GOAL Ronaldo, HD

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FASTER GOAL THE BEST | VIA @FA_GO7

Telegram/ https://t.co/G5D7OuyMoc pic.twitter.com/NnHWCsZvcJ

— Faster Goal /فاستر قول (@BestFaster) September 1, 2021