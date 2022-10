Cristiano Ronaldo tras no ser convocado: 'Pronto estaremos juntos de nuevo'

El jugador portugués Cristiano Ronaldo envió un mensaje a través de redes sociales tras no militar en la convocatoria contra el Chelsea luego de no quedarse en los minutos finales contra el Tottenham Hotspur.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones".

"Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera".

"PRONTO ESTAREMOS JUNTOS DE NUEVO" Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje en sus redes sociales después de no ser convocado por el Manchester United. Uno de los mejores jugadores de la historia está viviendo por un mal momento, el peor quizá de su carrera al no tener minutos. pic.twitter.com/nR2s49Vd34 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 20, 2022

"Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue. Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo", sentenció Cristiano.

En lo que va de la temporada, Ronaldo suma 12 juegos en todas las competencias y 691 minutos, mientras que acumula dos goles, uno en la Premier League y otro en la UEFA Europa League.

