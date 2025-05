Cruz Azul puede alcanzar al América como máximo ganador de la Concacaf Champions Cup

La Máquina del Cruz Azul está viviendo su mejor momento de la mano de Vicente Sánchez, el cuadro cementero se encuentra en la antesala de poder conquistar un título más de la Champions Cup de la Concacaf ante Vancouver Whitecaps.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Los celestes podrían alcanzar a las Águilas del América con siete títulos del prestigioso torneo de la zona empatando así al conjunto azulcrema que es el máximo ganador de la competición.

Cruz Azul l CRÉDITO:IMAGO7

Títulos de Cruz Azul

Cruz Azul estará jugando su novena Final donde posé 6 títulos conseguidos en; 1996 (Vs Comunicaciones), 1970 (Sin jugar Final), 1971 (Vs Alajuelense), 1996 (Sin jugar Final), 1997 (Vs Los Ángeles Galaxy) y 2013-14 (Vs Toluca).

Cabe mencionar, que únicamente cayeron en dos ocasiones en la Final; ante Atlante en la campaña 2008-09 y ante Pachuca en la temporada 2009-10.

Ángel Sepúlveda l CRÉDITO:IMAGO7

Títulos de América

Por su parte, las Águilas del América han disputado ocho Finales, ganando siete y perdiendo solamente una; 1977 (Vs S.V. Robinhood), 1987 (Vs Defence Forge), 1990 (Pinar del Río), 1992 (Vs Alajuelense), 2006 (Vs Toluca), 2014-15 (Vs Montreal Impact), 2025-16 (Vs Tigres).

La Final en la que cayó derrotado fue en su instancia más reciente que disputó ante Rayados celebrado en 2021, donde los comandados por Santiago Solari fueron superado con gol de Rogelio Funes Mori.

América l CRÉDITO:IMAGO7

Cruz Azul

1996 (Vs Comunicaciones)

1970 (Sin jugar Final)

1971 (Vs Alajuelense)

1996 (Sin jugar Final)

1997 (Vs Los Ángeles Galaxy)

2013-14 (Vs Toluca)

América

1977 (Vs S.V. Robinhood)

1987 (Vs Defence Forge)

1990 (Pinar del Río)

1992 (Vs Alajuelense)

2006 (Vs Toluca)

2014-15 (Vs Montreal Impact)

2025-16 (Vs Tigres)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOUGLAS LUIZ Y ALISHA LEHMANN: FIN DE UN HISTORIA DE AMOR EN LA JUVENTUS