Dani Alves arremetió contra Bartomeu: 'La gestión del Barça ha sido mala, la del Madrid es exitosa'

Luego de regresar al Barcelona este 2021 para ayudar a la reconstrucción del club de la mano de Xavi Hernández, Dani Alves arremetió en una entrevista con Alkass Sports contra el expresidente del equipo, Josep María Bartomeu, afirmando que su gestión fue mala y la comparó con la del Real Madrid.

"Florentino ve por los intereses del Madrid, no se puede comparar una gestión exitosa con una muy mala, depende de los presidentes. Ellos están acostumbrados a contratar a grandes jugadores, pero eso no impedirá que podamos afrontarlos", dijo el medallista olímpico.

Alves también mencionó que si Bartomeu le hubiera pedido que regresara al equipo no habría aceptado, ya que mencionó que abandonó las filas del equipo en 2016 por su culpa. "No hubiera aceptado una oferta suya, me fui cuando él era presidente del equipo, no tenía sentido volver a trabajar con él", afirmó.

Asimismo, el brasileño declaró que la salida de Messi fue muy dura por la situación que vivía el equipo, por lo que fue muy difícil retenerlo. Sin embargo, espera que pueda regresar pronto al Barcelona y poder volver a jugar con él.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: CHELSEA TUVO PÉRDIDAS POR 173 MDE DEBIDO AL COVID-19