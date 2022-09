Dani Alves reveló cómo salió del Barcelona: 'Me mintieron en la cara'

Rompió el silencio. Dani Alves es el máximo jugador con títulos en la historia del futbol, y en el Barcelona fue donde escribió su nombre con letras de oro, pues jugó de 2008 a 2016, después tuvo un segundo paso en el 2021-2022.

Durante su primera etapa, el lateral brasileño fue un jugador indispensable junto con Messi, Busquets, Puyol, Iniesta y Xavi, pero su salida se dio porque la directiva lo quería sacar del equipo, y por eso decidió macharse tras finalizar su contrato con el equipo Blaugrana.

“En Barcelona viví años mágicos y no por los logros, sino por la familia que construimos, nos echábamos de menos al irnos de vacaciones, la convivencia, lo que se veía en el campo era un reflejo de lo que éramos afuera. Después, sabemos que el futbol es una plataforma de comercialización para ganar dinero, pero después de unos años se volvió descarado, nadie se preocupa por defender su ideología”, dijo Dani Alves en charla con Efraín Velarde en su canal de YouTube. (Inicia min. 39)

“Yo sentí que en Barcelona intentaban comercializarme, pero desvalorizando el producto que habíamos logrado para el mundo. Fueron ocho años y 23 títulos, dime un jugador que haya logrado eso. En un momento sentí que dentro del Barça había un complot para sacarme. Fue entonces que me dije: ‘Yo decidí venir aquí y nadie me va a sacar así’, así decidí que iba a cumplir mi contrato y me iba a ir por mis propios pues, no porque alguien me dijera que ya no me querían ahí”, agregó.

Fue entonces, antes de irse, cuando el Barcelona recibió una sanción de la UEFA, y ahí los directivos le pidieron que se aguantara un poco más, a pesar de que ya habían contratado a un refuerzo para ocupar su lugar como lateral derecho.

“Recuerdo que, quedando seis meses en mi contrato, el Barça ya había fichado a otro lateral, a Aleix Vidal, pero UEFA sancionó y él no pudo jugar esos seis meses. En esa temporada ganamos el Triplete y ahora parecía que la directiva decía: No podemos fichar a nadie, hay que decirle a Dani que siga”.

Alves recordó que la propia directiva culé asistió a su casa para hablar con él y convencerlo de quedarse, lo cual accedió, pero comentando que solo fueron mentiras las que salían de la boca de los directivos, y al final, él se fue porque quería salir de una gran forma del Barcelona.

“Fueron a mi casa a platicarme un montón de mentira para buscar convencerme y yo solo movía la cabeza. Les dije que aceptaba renovar dos años, pero con una cláusula para que yo me pudiera ir en el momento que quisiera porque sabía que eventualmente me querían sacar, así que puse esa condición para mi mejor irme yo a que me corriera. De ese nuevo contrato hice un año, ganamos la Liga y copa y me fui para que no me sacaran por la puerta de atrás. No les di ese gusto”.

