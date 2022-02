Dani Alves sobre la entrada a Carrasco: 'Es ridículo pensar que voy a hacer daño a propósito'

El jugador del Barcelona, Dani Alves, declaró por medio de su cuenta de Twitter que la entrada que le hizo a Yannick Carrasco del Atlético de Madrid no fue intencional, y rectificó sus disculpas al belga.

La jugada se presentó el domingo pasado cuando Cúles y Colchoneros se enfrentaron en la Jornada 22 de La Liga. Dani Alves entró de manera brusca a Yannick Carrasco en una jugada por el balón, dicha acción le costó la expulsión al lateral brasileño.

Alves ha sido criticado de haber cometido la entrada de forma intencional, a lo que el jugador del Barça ha negado haber tenido esa intención; “​​Es ridículo pensar que un compañero de profesión va hacer daño al otro a propósito” escribió en un mensaje de Twitter donde también se disculpó con Carrasco.

Es ridículo pensar que un compañero de profesión va hacer daño al otro a propósito….. jugamos un deporte de riesgo y acidentes pasan y no tiene porque ir a más.

De todas formas Carrasco, lo siento por el accidente otra vez. pic.twitter.com/uzMCJFXVkk — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) February 9, 2022

Por su parte el jugador del Atleti, ha expresado haber sentido la intención de Alves en la jugada del domingo pasado. Para el jugador belga, el defensa del Barcelona entró con toda la intención de lastimarlo.

"Lo hace para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ahí, tan alto, no creo que sea para coger la pelota” comentó el jugador después del partido a Movistar+

Dani Alves, recibió una sanción de dos partidos de suspensión por las acciones ocurridas en el Camp Nou. El jugador se perderá los encuentros ante Espanyol y Valencia. El Barça pedirá una apelación para que Alves solo pueda estar ausente contra el Espanyol y regresar para el partido contra los Ches.

Barcelona es cuarto lugar de la clasificación y visitará este fin de semana al Espanyol para una edición más del derbi catalán.

