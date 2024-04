¿'Dardo' a Xavi? Luis Enrique asegura que es mejor que Xavi para representar el 'ADN Barca'

Previo al juego de Ida de los Cuartos de Final de Champions League entre Barcelona y Paris Saint Germain, el estratega del equipo parisino, Luis Enrique, aseguró que el 'ADN Barça' lo representa mejor él que el actual estratega del Barcelona, Xavi. De igual forma, el exseleccionador de España señaló que no conoce a Xavi Hernández como entrenador.

En su paso por Barcelona, Luis Enrique dirigió a Xavi Hernández una temporada, en la cual el exmediocapista pudo haberle aprendido algo a su entrenador. Sin embargo, el actual DT del PSG señaló que la filosofía que existe en La Masía la conoce mejor él y la aplica de mejor manera en el Paris Saint Germain que el mismo Xavi en el Barça.

"Yo. No es una opinión, mirad los datos, en términos de posesión de balón, en presión alta, en ocasiones de gol, en títulos, en trofeos. Sin ninguna duda, yo. ¡Ah! Hay otros que opinan diferente", declaró el español en conferencia de prensa.

En su paso como director técnico del Barcelona, Luis Enrique ganó el triplete en su primera temporada (2014-2015) y acumuló nueve títulos en los que se destacan dos trofeos de LaLiga, una UEFA Champions League, tres Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.

Asimismo, Luis Enrique comentó que esta eliminatoria la prefiere tomar con un "rol de víctima", sin embargo, asegura que su equipo está en el mejor equipo de la temporada. De igual forma, el estratega del PSG señaló que su club, a pesar de no haber ganado una Champions League, puede estar preparado para hacerlo este año.

"Cuando empiece a rodar el balón, veremos quién es favorito. Casi prefiero que me pongáis el rol de víctima. Estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición y momento mental, físico y futbolístico. Espero que la ambición supere a la presión y tenemos mucha ilusión por estar en la siguiente fase. No hay que poner una presión demasiado alta a un equipo que no ha ganado la Champions. Desconocemos ese trofeo como club. Eso no quiere decir que no podamos ganar la Champions", sentenció.

