Darwin Núñez apunta a fichar por el Napoli tras tres temporadas con el Liverpool

El mercado de fichajes se ha comenzado a mover en pleno Mundial de Clubes y, ahora, el Napoli planea seguir reforzando su plantilla con una incorporación que estaría llegando desde la Premier League.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el cuadro Partinopei está interesado en fichar al delantero uruguayo del Liverpool, Darwin Núñez, que no cuenta para Arne Slot y al cual le estarían buscando una salida del equipo campeón de la Premier League.

🚨🔵 Understand Darwin Núñez has given his initial green light to Napoli, open to the move after being presented Conte’s project.



Deal now depends on financial feasibility as Liverpool want important transfer fee and salary will also be key topic.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025