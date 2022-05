De Bruyne: 'La única crítica que se nos puede hacer en Champions es que no la hemos ganado'

Manchester City ha recibido críticas en los últimas temporadas debido a que no ha ganado la Champions League a pesar de la fuerte inversión que han hecho a lo largo de los años.

Ante esta situación, Kevin De Bruyne aseguró previo al partido ante el Real Madrid que lo único que se les puede reclamar es la falta de ese trofeo, pues mencionó que han tenido un el desempeño en la competencia.

"Creo que llegamos en un buen ánimo. La única crítica que se nos puede hacer en la Champions es que no la hemos ganado, pero nuestra solidez en la competición es muy buena, tan buena como la de los mejores", indicó.

Asimismo, el mediocampista belga destacó el impacto que ha tenido Guardiola en su carrera, afirmando que ha hecho un gran trabajo con los jugadores del equipo inglés.

"Me ha ayudado a progresar en muchos modos. No sé si sería así con otro entrenador. Ha sido increíble lo que ha hecho con los jugadores, pero ellos también han trabajado mucho para conseguirlo. Si no le escuchamos y no trabajamos duro, no mejoraríamos. Es una mezcla", afirmó.

De Bruyne finalizó mencionando que a diferencia del enfrentamiento ante los Merengues en el 2016, ahora cuentan con una mentalidad distinta. "Creo que ahora tenemos otro chip, más experiencia, jugamos mejor. En 2016 el Madrid era muy poderoso y recuerdo que fueron unos partidos un poco aburridos. Si jugamos como jugamos la semana pasada, tenemos el potencial de ser uno de los mejores equipos del mundo", finalizó.

Manchester City visitará al Real Madrid en la Vuelta de las Semifinales de la Champions League. Los de Guardiola se encuentran arriba en el marcador global y en caso de avanzar, se enfrentarán al Liverpool en la que sería su segunda Final de la Liga de Campeones de manera consecutiva.

