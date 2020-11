Didier Deschamps sobre Antoine Griezmann: 'Está un poco impactado y tiene que cambiar'

Antoine Griezmann volvió a ser cuestionado por la prensa española luego de haber fallado un penal con el Barcelona en el enfrentamiento ante el Betis, ante lo cual, el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps destacó que el delantero está impactado por los señalamientos a su persona.

"Griezmann está un poco impactado y tiene que cambiar, pero nunca cuestionaré lo que puede hacer. Para ser honesto, obviamente cuando los jugadores están pasando por una situación un poco más complicada en sus clubes, están un poco impactados", declaró Deschamps en entrevista para el programa Telefoot.

El delantero francés ha dejado ver su malestar por la posición que ocupa en el Barca, luego de que en el partido más reciente con el combinado galo, asegurara que Deschamps sí sabe dónde ponerlo en la cancha.

"Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamops) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ellos, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros", aseguró Grizmann después de marcar un gol ante Croacia.

