Diego Costa: Lamentó que haya llegado a los Wolves por lesión de Raúl Jiménez

Diego Costa llegó al Wolverhampton gracias a la lesión de Raúl Jiménez, por lo que el español se lamentó por esta recuperación. Pero se mostró contento de regresar a la Premier League, a la que considera la mejor liga del mundo, por lo que agradeció la confianza del estratega, Bruno Lage.

"No fue en los mejores términos posibles por la lesión de un jugador al que, por desgracia, sólo puedo desearle lo mejor. Pero cuando él [Bruno Lage] me habló de volver a la Premier League.

Es un campeonato con el que me he relacionado bastante, siempre me ha gustado y lo he seguido. Por mucho que disfrutara jugando en Madrid, me sentía desanimado, pero esto me motivó. Encendió ese fuego dentro de mí", sentenció el atacante en entrevista para el equipo.

Además, el ‘Lagarto’ se mostró motivado por regresar a Inglaterra en done ya tuvo un pasado con el Chelsea, por lo que esto le ayudará a adaptarse más rápido.

"Es un club de primera categoría con muy buenos jugadores que saben jugar al fútbol y tener la oportunidad de volver a jugar en la Premier League era lo principal. Obviamente, el club influyó en mi decisión, sobre todo sabiendo que aquí me adaptaré mucho más fácilmente, no sólo desde el punto de vista técnico, por la calidad de los jugadores, sino también por el hecho de que muchos de ellos son portugueses y eso hará que mi transición sea mucho más suave", comentó

Finalmente, Costa advirtió que anotará mucho con los Wolves, algo que de concretarse podría mandar a la banca a Raúl Jiménez.

No es de todos los días que se ficha a un jugador con este palmarés. ¡A romperla @diegocosta! pic.twitter.com/YL6l23B6BB — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 12, 2022

"Vengo a marcar goles. Marcar goles, hacerlo lo mejor posible, darlo todo. Encontrar mi lugar como persona, como jugador y entender cómo me siento realmente porque este es un gran reto

No es un reto fácil porque no vas a jugar en una liga fácil y no puedes jugar como quieres. Es un campeonato muy exigente, físicamente exigente, y es algo con lo que ponerme a prueba y estoy dispuesto a intentarlo", finalizó.

