Diego Simeone no baja los brazos a pesar de la derrota ante Real Madrid: 'Quedamos con vida'

Se van con vida. Atlético de Madrid no logró dar la sorpresa y dejó el Santiago Bernabéu con una derrota por marcador de 2-1 ante su máximo rival, Real Madrid. A pesar del resultado en contra, Diego Simeone no baja los brazos y cree que tendrán la posibilidad de remontar.

El Cholo aceptó que, el resultado de este martes ‘no es bueno’, ya que buscaron ganar el partido. Sin embargo, no baja los brazos y asegura que estuvo contento con el desempeño de su equipo, pero les faltó respuesta tras el segundo tanto del conjunto merengue

“Me voy con la sensación de que el equipo compitió bien. Me voy con la sensación de que el equipo pudo hacer más en los goles… También es difícil tomar riesgos. Creo que lo controlamos bien. Nos faltó en los últimos metros esa calidad… Los dos goles de ellos fueron clave, no pudimos resolverlo bien. Esos detalles han decidido a favor de ellos”.

Ilusionado para la vuelta

A pesar del resultado en contra, Simeone considera que aún tienen con vida para remontar el marcador y, para su fortuna, estarán frente a su afición la cual siempre será un ‘estímulo’ extra para el equipo.

“Quedamos con vida, y puede ser que el día miércoles tengamos una buena noche… a partir del domingo empezaremos a preparar una vuelta que será dura, no será fácil, pero tendremos el apoyo de nuestra afición”, afirmó el entrenador.

