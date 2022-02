Directivo del PSG: ‘Hay urgencia de silbar en contra de nosotros’

Tras la derrota del Paris Saint-Germain ante el Nantes de 3-1, el director deportivo del equipo, Leonardo, habló sobre el trabajo de los árbitros, sentenció que pitan en contra del PSG y que provocan que el equipo pierda o pierdan jugadores por lesión.

“Desde el principio fue un partido fuerte. Recibimos dos goles y fueron merecidos. Después, todas las acciones (del árbitro) fueron en nuestra contra y corres el riesgo de tener jugadores fuera (por lesión)”, dijo el director deportivo.

“Anuncia un minuto de tiempo añadido y el penalti llega cuatro minutos después. Creo que hay una urgencia por silbar contra nosotros”, añadió.

Marco Verratti, mediocampista parisino, también criticó el trabajo del colegiado, pues en el penalti que le cometieron a Mbappé el italiano cree que era merecido una segunda amarilla para el defensa rival, pese a que Neymar falló desde los once pasos.

“Normalmente un penalti es una tarjeta amarilla y, por lo tanto, una tarjeta roja. ¿Cómo es posible no mostrar una tarjeta amarilla? Yo creo que los árbitros tienen que asumir sus responsabilidades porque ahí nos cagaron los árbitros”, expresó enojado el mediocampista.

Por último, el director técnico del PSG, Mauricio Pochettino, señaló que los árbitros no tienen la culpa de la derrota. “Hay que separar las cosas y no culpar al árbitro, no perdimos por culpa del árbitro, pero fue importante.

“Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no fueron juzgados de la misma manera y por eso puedo entender el nerviosismo del director deportivo y de los jugadores”, mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCOMPAÑERO BRASILEÑO SOBRE NEYMAR: 'LO VEO TRISTE. NO ESTÁ COMPLETAMENTE CONTENTO'